BIST 9.864
DOLAR 35,55
EURO 36,55
ALTIN 3.101,30
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşımda bulundu.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de ateşkese karşı çıkar Ben Gvir'e Likud Partisi'nden yanıt: Hain
Gazze'de ateşkese karşı çıkar Ben Gvir'e Likud Partisi'nden yanıt: Hain
"Edip Akbayram öldü" iddiası! Ünlü sanatçının kızından açıklama
"Edip Akbayram öldü" iddiası! Ünlü sanatçının kızından açıklama
Fazla yemek sadece uykularınızı değil, sağlığınızı da kaçırıyor
Fazla yemek sadece uykularınızı değil, sağlığınızı da kaçırıyor
CHP lideri Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki
CHP lideri Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yaprak dökümünü Mourinho başlattı
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yaprak dökümünü Mourinho başlattı
Beşiktaş Samsunspor'u ağırlayacak! O isimler forma giyemeyecek
Beşiktaş Samsunspor'u ağırlayacak! O isimler forma giyemeyecek
Öğretmen atamalarında yeni sistem, detaylar belli oldu! Mülakat yerine...
Öğretmen atamalarında yeni sistem, detaylar belli oldu! Mülakat yerine...
20 milyon öğrenci için karne zili bugün çalacak
20 milyon öğrenci için karne zili bugün çalacak
Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...
Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...
Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Artan kira fiyatları sonrası düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30 oldu! Bilanço ağırlaşıyor....