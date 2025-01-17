SPK, 3 şirketin halka arzını onayladı

SPK, Dünya Varlık Yönetim, Destek Finans Faktoring ve Mopaş Marketçilik Gıda’nın halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde, halka arz başvuruları, borçlanma aracı ihraç izinleri ve cezai işlemlerle ilgili önemli kararlar açıklandı. Ayrıca, çeşitli yatırım fonlarının kurulması ve izinsiz faaliyetlere yönelik erişim engelleri de bültende yer aldı.

HALKA ARZ ONAYLARI

SPK, üç şirketin halka arz başvurusuna onay verdi:

Dünya Varlık Yönetim AŞ, paylarını 38,44 TL fiyatla halka arz edecek.

Destek Finans Faktoring, paylarını 46,98 TL fiyatla halka arz edecek.

Mopaş Marketçilik Gıda, paylarını 35 TL fiyatla halka arz edecek.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARINA İZİN

SPK, üç şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu da onayladı:

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ: 9,5 milyar TL.

Alternatifbank: 4 milyar TL.

Global Menkul Değerler AŞ: 1,5 milyar TL.

Bu izinler, şirketlerin sermaye piyasaları üzerinden borçlanarak operasyonel süreçlerini finanse etmelerine olanak sağlayacak.

YATIRIM FONLARINA ONAY

SPK, çok sayıda gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonunun kurulmasına onay verdi. Kurulması onaylanan fonlardan bazıları:

Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin altıncı ve yedinci gayrimenkul yatırım fonları.

Deniz Portföy Yönetimi AŞ Euroinvest Green Energy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

İş Portföy Yönetimi AŞ Webrazzi Startup-1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

Rota Portföy Yönetimi AŞ e-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

Ayrıca, gayrimenkul ve girişim sermayesi alanında faaliyet gösterecek çeşitli şemsiye fonların kurulması da onaylandı.

İDARİ PARA CEZALARI

SPK, piyasa işlemleriyle ilgili olarak çeşitli kişi ve şirketlere idari para cezası uyguladı:

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ (SEKUR) ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri AŞ (INTEM) pay piyasalarında yapılan işlemler nedeniyle 6 kişiye toplam 3,9 milyon TL idari para cezası verildi.

Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 18 kişiye toplamda 32,2 milyon TL’den fazla ceza kesildi.

Diğer işlemler nedeniyle bir kişiye 14,9 milyon TL para cezası uygulandı.

İZİNSİZ FAALİYETLER VE ERİŞİM ENGELLERİ

SPK, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, Türkiye’de izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.