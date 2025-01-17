MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu

MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Temel, "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’dan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık iki yıldır MHP Antalya İl Başkanlığı görevini yürüten Temel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem istifasını duyurdu hem de görevi boyunca destek veren partililere teşekkür etti.

"GÖREVİM BENİM İÇİN ONURDU"

Onur Temel, açıklamasında, görev süresi boyunca duyduğu onur ve gururu dile getirerek şunları söyledi:

"Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023'ten itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm."

MHP'de çalışmaya devam edeceğini ve partisinin lideri Devlet Bahçeli’ye bağlılığını sürdüreceğini vurgulayan Temel, sağlık nedenleriyle istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ile sağlık sebeplerim dolayısıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanımızdan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim."