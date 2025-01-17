BIST 9.931
DOLAR 35,56
EURO 36,62
ALTIN 3.096,19
HABER /  DÜNYA

Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu

Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu

Kanada'nın kuzey Ontario eyaletinde yıllar önce yerli çocukların eğitim gördüğü eski yatılı kilise okulunun arazisindeki radar çalışmalarında çocuk mezarı olduğu değerlendirilen 114 çöküntü belirlendi.

Abone ol

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nda araştırmalar yapan Wiikwogaming Tiinahtiisiiwin Proje Ekibi, ulaştıkları bulgulara ilişkin basına açıklamada bulundu.

Açıklamada, radarla toprak altında ve üstünde yapılan incelemelerde eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun sahasında çocuk mezarı olduğu düşünülen 114 işaretsiz noktanın tespit edildiği bildirildi.

Okula ait arazi ve mezarlık alanındaki mezara benzeyen çöküntülerin 70'inden fazlasının 140 santimetre ya da daha kısa olduğu ve muhtemelen çocuk mezarı olabileceği kaydedildi.

Ekip, ayrıca tarihi araştırmaların eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun arazisinde gömülü 165 kişinin isimlerini ortaya çıkardığını hatırlattı.

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu, 1800'lerin başında hükümet tarafından kurulan ve çoğu Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yaklaşık 130 Kızılderili Yatılı Okulundan biriydi.

150 binden fazla yerli çocuk, ailelerinden zorla koparılarak yatılı kilise okulunda alıkonuldu

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu.

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulunda faaliyet gösterdikleri yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu ifade edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun
DEM Parti heyetinden İmralı açıklaması: Partilerde çözüm için ortak irade ve arzu var
DEM Parti heyetinden İmralı açıklaması: Partilerde çözüm için ortak irade ve arzu var
Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
tv100 Haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu
tv100 Haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor: Bursa Büyükşehir'e 3.3 milyon TL ceza
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor: Bursa Büyükşehir'e 3.3 milyon TL ceza
GSS primi borçluları için yeni düzenleme: Karar Resmi Gazete'de
GSS primi borçluları için yeni düzenleme: Karar Resmi Gazete'de