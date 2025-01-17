Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Öcalan'a yaptığı çağrı ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek içeren sözleri ile başlayan bu süreçte istikrar tam gaz devam ederken muhalefet hiçbir zaman bazı şeyler asla memnuniyet duymadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunduğu sırada ilginç bir olay yaşandı.

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Gündeme dair değerlendirmelerini sürdürdüğü esnada bir kadın partili, yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Tabiki de Fatih Portakal yine sahnedeydi. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakınca rahatsız oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel'in "kırmızı kart" göstermesine de tepki gösteren Erdoğan, "Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dünyada alkışlanırken, CHP ise kendi yandaşları tarafından bile eleştiriliyor.

Özgür Özel'in çıkardığı kırmızı kartsa bardağı taşıran son nokta oldu! CHP’nin iç ve dış politikadaki öngörüsüzlüğünü özetleyen videoyu grup toplantısında izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük alkış aldı. Gündemin diğer önemli konu başlıklarından biri ise Ahmet Davutoğlu'nun muhalefete yüklenmesi idi.

AK Parti’ye geri döneceği iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Tanju Özcan üzerinden muhalefeti hedef aldı: “Biz 13 yıl boyunca, Suriye'de kimyasal silahlar ve varil bombalarıyla katledilen mazlumların dertleriyle uykumuzu haram kılmıştık. O dönemde bizi acımasızca eleştiren ve bu zalimlerle iş birliği yapmak gerektiğini savunan muhalefet, şimdi Şam'a yardım seferberliği yapma şovuna karşı sormaz gerekir: Yoldaşlarınız olan belediye başkanları bu mazlumların suyunu keserek Kerbela şartlarına mahkum ederken siz neredeydiniz?” Bazı CHP’li belediye başkanlarının yolsuzlukla suçlandığı bir dönemde İBB Başkanı İmamoğlu, yine ‘mağduriyet’e sığındı. Hakkında açılan ‘ahmak davası’nın istinafta devam ettiğine atıfta bulunan İmamoğlu, “İşte siyasi yasak davam orada. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mudanya mitinginde küfeyi sırtladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sözleri yeniden gündem oldu. Özgür Özel "Tayyip Bey eğer taşıyamıyorsan ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi, asgari ücretliyi aslan gibi taşırım. Milletin sırtından in! Emekliler, asgari ücretliler değil, sen bu milletin sırtına yüksün!" diye konuşmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden CHP'li bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'ye davet edildiğini söyledi. O belediye başkanının Adana'nın Yüreğir ilçesinin belediye başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıktı.