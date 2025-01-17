Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! Yeni hoca İstanbul'a ne zaman gelecek?

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladı. Norveçli teknik direktör Solskjaer'in Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün İstanbul'a gelecek.

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Norveçli teknik direktör Solskjaer'in Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmesi için bugün 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

Gunnar Solskjaer kimdir?

Ole Gunnar Solskjaer 26 Şubat 1973 yılında Norveç’te dünyaya geldi. Futbol kariyerine ülkesi Norveç’in Clausenengen'de takımında başlayan Solskjaer, 109 lig maçında attığı 115 golle takımının Norveç İkinci Ligi’ne yükselmesine önemli katkıda bulundu.

1995 yılında Molde’ye transfer olan Solskjaer, aynı sezon Molde’nin ligi ikinci sırada bitirmesini sağladı. “Bebek Yüzlü Katil” lakabını alan Solskjaer, Molde’deki kariyerinin ardından İngiliz devi Manchester Unıted’ın yolunu tuttu. Manchester United formasıyla 366 kez sahaya çıkan Gunnar Solskjaer, 126 gol atma başarısı gösterdi. Oyuna sonradan girip skor katkısı vermesi sebebiyle “ Süper Yedek” olarak görülüyordu. 1999 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester Unıted’a son dakika golüyle Şampiyonlar Ligi’ni kazandırdı.

2003 yılında geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle futbol kariyeri kalıcı olarak sekteye uğrayan Solskjaer, 2007 yılında futbolu bıraktı.Manchester United’da 2008 yılında kulübün yede takımının teknik direktörü olarak görev yapamaya başladı. Ardından 2011’de eski takımı Molde’yi çalıştırmak üzere ülkesine geri döndü.

2014 yılında Cardiff City'nin teknik direktörü olarak görev yaptı ve bu sırada kulüp Premier League'den küme düştü. 2018'in sonlarında Manchester United, Solskjær'i 2018-19 sezonunun geri kalanı için José Mourinho'dan devralmak üzere geçici teknik direktör olarak atadı.2019 yılında görev yaptığı 19 maçın 14’ünü kazanan Solskjaer, teknik direktörlük görevini kalıcı olarak devaldı. Üç yıllık sözleşme imzalayan Norveçli teknik direktör, Manchester United’ı 2021 yılında Avrupa Ligi finaline taşıdı. 2021 yılının Kasım ayında görevden alınan Solskjaer, 2023 yılında ise UEFA’nın maç analisti oldu.