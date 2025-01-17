BIST 9.931
DOLAR 35,56
EURO 36,62
ALTIN 3.096,19
HABER /  GÜNCEL

Ev alacaktı 20 senedir biriktiriyordu, 1 günde gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ev alacaktı 20 senedir biriktiriyordu, 1 günde gitti

Esenler'de 70 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayarak polis olduğuna ikna eden dolandırıcılara 20 yıllık birikimi olan 800 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

Abone ol

Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Hatice Daban'ı cep telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişi Daban'a, isminin bir kuyumcu soygununa karıştığını ve kuyumcudan çalınan altınların şu an evinde olduğunu söyledi.

Daban'a, bu altınları kontrol amaçlı kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı, oğlunun da şu an karakolda olayla ilgili ifade verdiğini anlattı.

İkna için isimlerini tek tek saydılar

Dolandırıcılar, Daban'ı ikna etmek için konuşma sırasında evinin adresini, memleketindeki evini, çocuklarının adlarını tek tek saydı.

Verilen bilgilere güvenerek dolandırıcıların polis olduğunu zanneden Daban, evinde bulunan yaklaşık 800 bin liralık bilezik, çeyrek ve tam altınları bir poşete koydu.

Kadını yaklaşık 2,5 saat telefonda tutan dolandırıcılar, Daban'dan altın dolu poşeti evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki binanın girişine koymasını istedi.

Telefonda kadını yönlendiren dolandırıcılar, Daban'a tekrar eve dönmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada dolandırıcılardan biri altın dolu poşeti alarak sokaktan ayrıldı.

"20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

Yaşadıklarını anlatan Hatice Daban, dolandırıcıların kendisini uzun süre telefonda tutuklarını, oğlunu aramasına da izin vermediklerini söyledi.

Daban, "Bana, 'Geldik buraya, arkana bakmadan git.' dedi. Ben de bıraktım gittim. Poşette çok altınım vardı. 6 bilezik, 7 tam altın, 33 yarım altın, 18 de çeyrek altın vardı." dedi.

Sonrasında dolandırıcıların telefonda verdiği talimatla evine döndüğünü belirten Daban, "Eve girdim. Namazımı kıldım. Ondan sonra 'Anne, bir otur, bir dinlen.' dedi. Sonra telefon kapandı. Tekrar kendisini aradım, ulaşamadım. Ev alacaktım, 20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti. İnşallah bulunur." diye konuştu.

Yaşadıklarının ardından karakola giden Daban, kendisini polis olarak tanıtıp dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Daban'ın altın dolu poşeti bıraktığı anlar güvenlik kamerasında

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, Daban'ın altın dolu poşeti bıraktığı ve dolandırıcının aldığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'den Gazze'de ateşkes kararıyla ilgili yeni açıklama
İsrail'den Gazze'de ateşkes kararıyla ilgili yeni açıklama
Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! Yeni hoca İstanbul'a ne zaman gelecek?
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! Yeni hoca İstanbul'a ne zaman gelecek?
Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu
Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı