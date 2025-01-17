BIST 9.931
DOLAR 35,56
EURO 36,62
ALTIN 3.096,19
HABER /  GÜNCEL

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Gazze'de ateşkes kararıyla ilgili yeni açıklama
İsrail'den Gazze'de ateşkes kararıyla ilgili yeni açıklama
Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! Yeni hoca İstanbul'a ne zaman gelecek?
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! Yeni hoca İstanbul'a ne zaman gelecek?
Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu
Eski yatılı kilise okulun arazisinde 114 çocuk mezarı bulundu
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Merkez Bankası anketi! Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Erdoğan'ın konuşması Fatih Portakal'a yetmiyor! Küfeyi sırtlanan Özgür Özel'e rüşvetçi başkan şoku!
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
Biden'ın hedef gözetmeden bombalama tavsiyesine Netanyahu'dan Berlin yanıtı
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
MHP'li başkanı görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
ABD'deki başkanlık kararnamesinden Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Depoları doldurun