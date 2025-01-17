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Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı tutuklandı

 Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren şüpheli tutuklandı.

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Mersin'de 15 Ocak'ta Mehmet Tehçi'nin (43) eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evlerinde boğarak öldürdükten sonra aynı gün geldiği Adana'da da kayınbiraderi Fatih İsmail (40), kayınbabası Yusuf (63), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (53) bıçak ve tabanca kullanarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürdürüldü.

Polis memuru Mehmet Tehçi'nin geçen yıl oğlu Ökkeş Berk'in 15 yaşındayken intiharı nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu, Mersin'deki evlerinde eşini, Adana'da da 4 akrabasını öldürdükten sonra Ceyhan'da yakalandığı sırada Osmaniye'deki ailesinin evine gittiği öğrenildi.

Eşiyle amca çocukları oldukları bildirilen zanlı Mehmet Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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