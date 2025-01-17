Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetre: Gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL

Kar kalınlığının 68 santimetreye ulaştığı Uludağ’da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e yükseldi. Tatilciler için gecelik konaklama maliyeti 16 bin 500 TL’yi bulurken, sömestir tatilinde yoğunluğun artması bekleniyor.

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Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığının 68 santimetreye ulaştığı ve otellerde doluluk oranının yüzde 80’i bulduğu Uludağ, kayak severleri ağırlamaya hazır. Tatilciler, Türkiye’nin "beyaz cennetinde" bir gece konaklamak için kişi başı 16 bin 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

KAR SEZONU ERKEN BAŞLADI

Uludağ’da sezonun ilk karı 17 Ekim’de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık’ta açıldı. 17 otel, tesis ve toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip olan bölgede, hafta boyunca yağan kar, hem işletmecilerin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Hava sıcaklığının en düşük -3, en yüksek 1 derece ölçüldüğü Uludağ’da pistler yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100’E YAKLAŞACAK

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve esk

i milli kayakçı Yahya Usta, sömestir tatiline olan ilgiyi değerlendirerek şunları söyledi:"Uludağ, büyük şehirlere yakınlığıyla tatilciler için ideal bir seçenek. Şu anda otellerde doluluk oranı yüzde 80, ancak sömestir tatiliyle birlikte bu oranın yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de en erken kar Uludağ’a yağar ve en geç buradan kalkar. Bu da Uludağ’ı özel kılan bir başka etken."

KORSAN EĞİTMEN UYARISI

Uludağ, yalnızca tatil yapmak isteyenlerin değil, kayak öğrenmek isteyenlerin de tercih ettiği bir destinasyon. Kayak dersinin saatlik ücretinin 3 bin TL, ekipman kiralama ücretinin günlük 1.300 TL, skipass ücretinin ise 1.500 TL olduğu bölge, kayak eğitimi almak isteyenler için cazip bir nokta. Ancak Yahya Usta, vatandaşları korsan eğitmenlere karşı uyardı:

"Belgesi olmayan eğitmenlerden ders alınması geri dönüşü olmayan sakatlıklara yol açabilir. İnsan hayatına olumsuz etkiler yaratabilecek bu tür durumların takipçisi olacağız."

ULUSLARARASI İLGİ: ARAP TURİSTLERİN FAVORİSİ

Kayak Antrenörü Metehan Taşdemir ise Uludağ’ın uluslararası ilgiyi de çektiğini belirtti:

"3 gün önce yağan karla birlikte ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Özellikle öğrenciler ve yurt dışından gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler Uludağ’ı çok beğeniyor. Kayak yapmanın burada bambaşka bir keyfi var. Herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum."