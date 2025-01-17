Özgür Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi için 'vekil' açıklaması

CHP'li Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından açıklamada bulundu. Çelik, tamamı CHP'li olan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyeleri arasından başkan vekili seçileceğini belirtti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluğuna ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.

CHP'li Özgür Çelik, 12.00'de CHP MYK'nin İstanbul'da toplanacağını açıkladı. Çelik, Rıza Akpolat'ın tutukluluğuna da itiraz edileceğini paylaştı. Çelik, "Başkanımız dönene kadar tamamı CHP'li olan meclis üyeleri içinden başkan vekili seçilecektir" dedi.

''DÖNENE KADAR VEKİL İLE ÇALIŞACAĞIZ''

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, hukuksuz gerekçelerle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza başkanın ve çalışma arkadaşlarının, ailesinin yanındayız. Ailesine ve tüm Beşiktaş halkına geçmiş olsun diyoruz.

CHP olarak bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst sevide mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hala burada, bütün programlarının iptal etti. Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizi MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti.

Rıza başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde görevine geri dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı CHP'li olan meclis üyeleri içinden başkan vekili seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle kesintisiz bir biçimde Beşiktaş'ta çalışmaya devam edilecektir.''