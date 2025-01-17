Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan evliliğine karşı çıkan annesini sildi

Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzu Kuruçalı ile nişanlanmasına karşı çıkan annesini sosyal medya hesabından sildi.

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Trabzonspor’un genç futbolcusu Enis Destan, özel hayatında yaşadığı gerilimle gündemde. Geçtiğimiz ay antrenör Arzu Kuruçalı ile nişanlanan Destan, annesi Gül Destan’ın tepkileri sonrasında takipten çıktı.



Enis Destan’ın nişanlısı antrenör Arzum Kuruçalı, aile içinde tartışmalara yol açtı. Anne Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda oğlu ve Kuruçalı hakkında eleştirilerde bulundu.

Anne Destan, "Ne fizik olarak ne de yaş olarak oğluma uygun. Bizim tercih etmediğimiz birisi" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEN KAÇACAK DİYE KORKUYOR"

Nişan törenine katılmadıklarını açıklayan anne Destan, "Oğlumla defalarca konuştuk, bu işin olmayacağını söyledik. Ancak gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış durumda. Acele ediyor, elinden kaçacak diye korkuyor" dedi.



Gül Destan, gelin adayı Arzum Kuruçalı’nın oğlundan 10 yaş büyük olduğunu vurgulayarak, “Madem kendisinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslekten biriyle olsaydı. Bu tercihin amacı belli,” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti.

TAKİPTEN ÇIKTI

Tüm bu tartışmaların ardından Enis Destan, annesini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Genç futbolcunun bu adımı, gündem oldu.