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'Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Ece İrtem, Işıl karakteriyle dizide

'Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Ece İrtem, Işıl karakteriyle dizide

Show TV'de yayımlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna, 'Işıl' karakteriyle Ece İrtem katıldı. 17 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde, Işıl karakteri, Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni oteline başvuru yapacak.

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Ece İrtem, Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna 'Işıl' rolüyle katıldı. Oyuncu, dizinin 17 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Işıl karakteri, Kıvılcım’ın arkadaşı olarak dizide boy gösterecek ve Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni oteline iş başvurusunda bulunacak.

Yönetmenliğini Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör başrolü paylaşıyor.

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