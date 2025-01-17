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Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali mayıs sonuna kadar uzatıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halinin süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN SÜRESİ UZATILDI

Bakan Işıkhan, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçte yanlarında olmak adına alınan bu kararın detaylarını paylaştı. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 30 Kasım 2024 günü sona ermesi planlanan mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıyoruz."

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