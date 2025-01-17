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İsrail'in 469 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi

İsrail'in 469 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi

İsrail'in 469 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 876'ya, yaralı sayısının 110 bin 642'ye yükseldiği bildirildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 469 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "4 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 189 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 876'ya, yaralı sayısının da 110 bin 642'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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