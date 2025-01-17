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Bakanlık duyurdu: 200 engelli memur alınacak

Bakanlık duyurdu: 200 engelli memur alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 200 engelli memur alımı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, engelli vatandaşlara yönelik istihdam çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 engelli memur alımı yapılacağı duyuruldu. Alım süreci bugün itibarıyla başlarken, başvuruların Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile ÖSYM üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

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