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Cristiano Ronaldo'nun Solskjaer sözleri yeniden gündem oldu!

Cristiano Ronaldo'nun Solskjaer sözleri yeniden gündem oldu!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, Norveçli teknik adam için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer oldu. Norveçli teknik adam, İstanbul'a geldi.

Solskjaer'in Beşiktaş'a gelmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştıkları dönem için Ole Gunnar Solskjaer hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo, Solskjaer için şu ifadeleri kullanmıştı:

"İYİ BİR ANTRENÖR OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK!"

"Solskjaer'i çok seviyorum, bence üst düzey bir insandı. Gelecekte iyi bir antrenör olacağından hiç şüphem yok. Onunla çalışmak iyi bir tecrübeydi, kısa bir süre için de olsa onunla çalışmaktan çok memnun kaldım." 

HEM FUTBOLCU HEM ANTRENÖRÜ OLDU!

Norveçli teknik adam Solskjaer, futbolculuk döneminde de Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamıştı. Ardından Manchester United teknik direktörü olan Solskjaer, Ronaldo'nun bir dönem hocalığını yaptı.

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