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Ocakta politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyor

Ocakta politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine göre politika faizi beklentisi belli oldu. AA Finans'ın anketine katılanlar da TCBM piyasa katılımcıları anketine katılanlar gibi ocak ayında 250 baz puan indirim bekliyor.

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Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı PPK toplantısı, 23 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'ten yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ANKETE KATILANLARIN TAMAMI 250 BAZ İNDİRİM BEKLİYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

2025 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 30

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI BEKLENTİSİ: YÜZDE 45

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40,91'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e indi.

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