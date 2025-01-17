Özgür Özel'den 'savaş ilanı' çıkışı: İktidarı devretmeye hazırlansınlar

İktidarın kendilerine savaş ilan ettiğini ve bu ilanı da kabul ettiklerini söyleyen Özgür Özel, Cumhur İttifakı'ndan iktidarı devralacakları bir süreç yönetimi için cesur kararlar alacaklarını duyurdu.

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CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra CHP ayakta.

Art arda toplantı ve mitingler yapan CHP'de, bugün uzun bir MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

"SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ"

Özgür Özel, kendilerine savaş ilan edildiğini ve bu ilanı da kabul ettiklerini söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bu düşmanlıklarına daha ne kadar siyaset çerçevesinde cevap verebiliriz bilmiyorum. Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşeni gördükleri cevaptan ve yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık milletin önüne gelecek ve yaptıklarının hesabını millete verecekler.

Ama verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler.

"PROTESTODAN DEĞİL İKTİDARI DEVRALMA SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUM"

Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum. İktidarın devralma sürecinden bahsediyorum. Seçimlere hazırlansınlar demiyorum.

"İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIRLANSINLAR"

Elbette bir seçimden sonra gidecekler ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsaldır.

Bugün 'turpun büyüğü heybede' demiş. Türkçesi ne bunun? Türkçesi 'Bu yargı emirle talimatlarım altında, bundan daha büyük bir şey var, siz bilmiyorsunuz' diyor. Bu devlet devlet gibi işlemiyor, senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor.

"TOPLANMASI GEREKEN TÜM KURUMLAR TOPLANIP CESUR BİR KARAR ALACAK"

Bu hafta sonu toplanması gereken tüm kurumlar toplanacak, ortak ve cesur kararlar alınacak, günü geldiğinde bilmesi gerekenler bundan haberdar olacak. Bir protesto, bir miting, bir yürüyüşten değil bir süreçten ve sonunda iktidarın alınacağı bir süreçten bahsediyorum."