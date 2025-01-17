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Rusya ve İran'dan yeni anlaşma!

Rusya ve İran'dan yeni anlaşma!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflerken savunmadan enerjiye, tarımdan bilime kadar birçok alanda iş birliğini kapsıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Kremlin'de bir araya geldi. İki lider 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Tüm alanları kapsıyor

Anlaşmanın, Moskova ile Tahran arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşıması bekleniyor. Anlaşma, uzun vadede iş birliğinin geliştirilmesi için yasal bir çerçeve de oluşturuyor. Rus ve İranlı yetkililer, anlaşmanın savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaştırma, sanayi, tarım, kültür, bilim ve mühendislik dahil tüm alanları kapsadığını bildirdi.

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