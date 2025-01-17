Rusya ile İran'dan kritik anlaşma! Resmen imzaladılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına olanak tanıyan anlaşmaya imza attı.

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Rusya ve İran arasındaki yakın ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasını hedefleyen anlaşmayı imzaladı. Anlaşmayla birlikte 55 milyar metreküplük Rus gazının İran'a sevkiyatı gerçekleşecek.

RUSYA VE İRAN ANLAŞMA İMZALADI

Putin ile Pezeşkiyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında iki lider "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladı.

Putin, imzaların ardından yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasında karşılıklı fayda sağlayan büyük bağların bulunduğunu söyledi.

'BU GERÇEKTEN ÇIĞIR AÇAN BİR ANLAŞMA'

İmzalanan anlaşmayla, bu ilişkileri yeni seviyelere çıkardıklarına işaret eden Putin, "Bugünkü anlaşma, uzun vadede ikili işbirliğini derinleştirmek için iddialı hedefler belirliyor. Bu, gerçekten çığır açan bir anlaşma ve Rusya ile İran'ın istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyor." dedi.

Rusya ve İran'ın ticaret, finans ve yatırım alanlarında önemli ortaklar olduğunun altını çizen Putin, iki ülke arasında artan ticaretin neredeyse tümüyle yerli para birimleriyle yapıldığını söyledi.

RUS GAZININ İRAN'A SEVKİYATI: 55 MİLYAR METREKÜPE ÇIKABİLİR

Putin, iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerini eşleştirmek için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasının da yakın zamanda tümüyle devreye girmesini beklediklerini anlatan Putin, "Kuzey-Güney koridorunun gelişimi de yeni fırsatlar yaratıyor. Koridorun parçası olarak bir demir yolu hattı bölümünün inşası ile ilgili konuları tartışmaya devam ediyoruz. Bu projenin uygulanması, Rusya ve Belarus'tan İran limanlarına bağlanan lojistik yolunun kurulmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Putin, Rus gazının İran'a sevkiyatına ilişkin de görüşmeler yaptıklarına işaret ederek "Başlangıçta yaklaşık 2 milyar metreküplük ufak hacimlerle başlayıp ardından 55 milyar metreküpe kadar çıkabilir. Ayrıca petrolde de işbirliği mümkün görünüyor." dedi.