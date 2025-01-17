Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya o silahlar gönüllü bırakılacak ya da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde, Kayseri'nin AK Parti'ye olan desteğini övgüyle anarken, muhalefeti eleştirerek "Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin" çağrısında bulundu. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda teröre asla yer yok" dedi. Kayseri'ye yapılan 459 milyar liralık kamu yatırımlarını anlatarak şehrin kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri, kültür şehri, ticaret ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Sadece bizim değil Milletimizin de gururu olan Kayseri, davasına ve partisine sahip çıkıyor. Sözlerimin hemen başında 31 Mart Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan Kayserili kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmi ile, emeği ile hayır duaları ile Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremiz hayırla vesile olsun. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir. Dulkadiroğullarının otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezidir. Kayseri sanatın da zanaatın da siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir. Kayseri'den birlik, devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar. Kayseri'den Mimar Sinanlar çıkar.

"BARİ TÜRK SİYASETİNİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

"KARŞIMIZA DİKİLENLERİN AVUKATLĞINI ÜSTLENDİLER"

Suriye'de yeni bir döneme girildi. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi size ne Suriye'den dediler. Bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. ABD'nin Suriye'de ne işi var demediler. İran'ın Rusya'nın Suriye'de ne işi var demediler. Teröristler Türkiye'yi tehdit ederken utanmadan bize mi saldıracak dediler. Kim dedi bunu: Ana muhalefet. Biz benzer cümleleri Libya'da Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sesimizi yükselttiğimizde de aynı tavra maruz kaldık.

Tarihin doğru tarafında yer alma cesaretini gösterememişlerdir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. BAAS rejimi bir kaç gün içinde yerle bir oldu. Zalim Esad arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Çocukları, bebekleri, sivilleri vahşice öldüren caniler hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı geleceğini kendi belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken desteği vereceğiz. Suriye'deki terör unsurları tasfiye edilmeli. Suriye'de eli silahlı bölücü terör örgütü varlık gösterdiği sürece kendimizi tam olarak emniyette hissedemeyiz.

Ülke topraklarının üçte birini işgal altında tutan PYD terör örgütü Suriye'nin güvenliği için en büyük engeldir. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken, son kullanma tarihi geçen her yapı gibi, bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış kurtuluş yok. Orta Doğu'ya bataklık diyenleri mahcup edecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz. AK Parti yapıyor. Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle beraber yükselteceğiz.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEK GAYESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYEDİR'

Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalanlar yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi kadroları da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yok öyle olmazsa bizim terör örgtününü son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama işidir. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak, ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını göstereceğiz.

KAYSERİ'DEKİ YATIRIMLAR

Kayseri'ye 22 yılda güncel rakamlarla 459 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 5 milyar, eğitimde 31 milyar lira, sosyal yardımlarda 55 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 91 milyar, ulaştırmada 71 milyar, tarım ve ormanda 70 milyar, sanayi ve teknolojide 3,5 milyar lira yatırım, enerjide kamu ve özel toplam 98 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte toplam 13 milyar liralık yatırım yaptık. Kayseri'ye 3 yeni üniversite kurduk. Bir stadyum ile birlikte 51 adet spor tesisi kazandırdık. 2457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettik. Kayseri Şehir Hastanemiz mayıs 2018'den bu yana vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 23 bin 638 konut projesini başlattık. 20 bin 474'ü tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 164 konutun yapımına devam ediyoruz. Kayseri'de 5 millet bahçesi projesi bulunuyor. Millet Bahçelilerimizin ikisini tamamladık. 83 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 652 km'ye çıkardık. Bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 1 km'den 493 km'ye yükselttik.

12 ayrı karayolu projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri'yi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştıracak Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın çalışmalarına devam ediyoruz. Kayseri doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Baraj gölet sulama tesisi gibi toplam 212 adet projenin yapımına devam ediyoruz. Kayseri 1 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark 15 AR-GE merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk. Nüfusumuzun yüzde 90'ından fazlası doğalgaz imkandan faydalanıyor.