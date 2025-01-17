ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok yasağını onayladı

TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını öngören yasal düzenleme, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.Abone ol
ABD'nin TikTok’a yönelik yasa mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Mahkeme, yasaların ifade özgürlüğüne aykırı olmadığını belirterek, ABD hükümetinin TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketiyle ilgili ulusal güvenlik endişelerini dile getirdiğine karar verdi. Bu yasa 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
"UYGULAMA, AMERİKALILARIN TELEFONLARINDA CASUSLUK YAPIYOR"
Geçen yıl, ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin başka bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını 360'a karşı 58 oyla kabul etmişti.