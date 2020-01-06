Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur.' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur. Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili tüm taraflarla yakın temas içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi diğer liderlerle de gelecek günlerde görüşeceğini bildirdi.

Yoğun telefon trafiği

Çavuşoğlu, kendisinin de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

'Bu şiddet sarmalının azaltılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'

Türkiye'nin barış için atılacak tüm adımlarda her zaman liderlik rolü üstlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözülmesi ya da gerginliğin azaltılması için önümüzdeki günlerde yine diğer ülkelerle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi çarşamba günü de (Rusya Devlet Başkanı) Putin İstanbul'a geliyor. Putin ile bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ele alacak. Özellikle burada hepimizin ortak endişesi Irak'ın diğer ülkeler için, üçüncü ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi. Bu Irak için ve bölgemiz için çok ciddi bir risktir. Irak'la da temaslarımız devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in de aynı endişeler içinde telefon görüşmesinde gördük. Dolayısıyla bu şiddet sarmalının azaltılması için biraz önce de söylediğim gibi biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Irak Meclisi'nin ABD ve yabancı askerlerin gitmesi kararı bağlayıcı değil. Süleymani'nin öldürülmesi radikallerin elini güçlendirecek. İdlib'de göç dalgası devam ediyor. 100 bin kişi sınırımıza doğru hareket halinde. Göç için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil. Libya'da bir an önce ateşkes sağlanmalı. Libya'da savaşın kazananı olmaz. Hafter güçleri Trablus sokaklarına gelirse çok kan dökülür. ABD Kongresi'nin yaptırımlarında önemli olan yönetimin alacağı karar. ABD ile bir orta yol bulmamız lazım. Ya hep ya hiç olmaz. Libya'ya BM Barış Gücü, Güvenlik Konseyi'nin yapısı nedeniyle gerçekçi değil.''

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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