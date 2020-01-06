Okan Buruk'tan flaş Arda Turan yorumu

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.'' dedi.

Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

''Arda'ya birkaç gün izin verdik''

Transfer istemeyen Okan Buruk, Arda hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.

İyi bir oyuncu grubumuz var, iyi bir takımız, transfer döneminde az para harcayan takımlardan biriyiz. Medipol Başakşehir’in kadrosu iyi, diğer takımların kadrosu kötü gibi bir şey diyemem. Şu anda transfer yapmayı planlamıyoruz, ayrılan oyuncu olursa yerini doldururuz."

Okan Buruk'un diğer açıklamaları şöyle:

"Asıl yarış ligin ikinci yarısında yaşanacak. 3 kulvarda devam etmek psikolojik anlamda bizi yükseltiyor, gururlandırıyor. Üzücü olan taraf Avrupa’da gruptan çıkmayı başarı saymak.

Ekip olarak Sporting-Porto maçını izledik, aşağı yukarı rakibin durumunu, oyuncularını analiz edebileceğimiz bir maç oldu.

Ssezon başında transferleri istediğimiz zamanda yapamadık, kısıtlı bir kadroyla lige başladık.

Abdullah Avcı’nın Medipol Başakşehir’i iyi savunma yapan, üst sıralara oynayan ve kazanma alışkanlığı olan bir ekipti.

Robinho ile Caicara’ya Brezilya’ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho’ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum.

Volkan Babacan’ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok.

Oyun olarak baktığımızda şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz.

Hedeflerimiz büyük. Başakşehir için güzel günler yaşarız."