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İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağız

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldüren ABD'ye 'kesinlikle askeri karşılık vereceklerini' söyledi.

İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran’ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran’ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

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