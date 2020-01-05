Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı tutuklandı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K., tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Seydişehir'de işlediği cinayetin ardından kaçan şüpheli Özlem K.'yi Kocaeli'de saklandığı evde yakaladı.

Ekipler, şüpheliyi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kente getirdi.

Zanlının cinayetin ardından ticari taksiyle önce kent merkezine gittiği, izini kaybettirmek için ara sokaklarda dolaştıktan sonra başka bir taksiyle Eskişehir'e, ardından da kocasının akrabasıyla Kocaeli'ye gittiği belirlendi.

Şüpheli Özlem K.'nin, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan K'nin ayakkabısına bastığı fotoğrafı, "Sana da sıra gelecek" notuyla paylaştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

"Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın?"

Aynur S.'nin sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü öğrenilen Özlem K., ifadesinde, "Eşim, Aynur S. ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden, 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı?' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Bir an da tabancayı çıkarıp ateş ettim. Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı" dedi.