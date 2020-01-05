Irak Meclisinden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı

İran'ın Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını yürüten General Kasım Süleymani, Irak'taki havaalanında füze atışıyla etkisiz hale getirilmişti. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı. Meclisin, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD’ye hayır", "Mühendis’e evet, "Süleymani’ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.