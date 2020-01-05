HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliğinden İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamaya göre; Josep Borell, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden ve Irak'ta tansiyonun son dönemde yükselmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Borell, muhatabına gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemini vurguladı.

Zarif'le İran nükleer anlaşmasını da görüşen Borell, anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve 'koordinatör' olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Borell, İranlı muhatabını mevcut gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'e davet etti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak Meclisinden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
Galatasaray'dan Henry Onyekuru kararı! KAP'a bildirildi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gerilimi artıracak Süleymani suikastı açıklaması
TOGG'dan Twitter'da yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım
Kasım Süleymani'nin kızı: İntikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum
Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: KHK'lılara yargı yolunu açacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da korkunç olay! 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu
2020 MTV hesaplama robotu MTV nasıl sorgulanır?
Atiye kaç bölüm Atiye 1. sezon bölümleri kaç dakika?
Yeni sigara fiyatları 2020 zam mı geldi son haber geldi
Peygamber torunuyum kanım şifalı deyip içirdi! Akılamaz dolandırıcılık hikayesi
15 tatil ne zaman 2020 MEB eğitim takvimi 2. ara tatil başlangıcı
Yorumlar 1 yorum