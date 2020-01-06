İDO ve BUDO'dan açıklama! Seferler iptal

Kuvvetli yağış sonrası İDO ve BUDO'dan son dakika haberi geldi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla BUDO'nun tüm seferleri, İDO'nun ise bazı seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
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