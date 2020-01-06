HABER /  GÜNCEL

İDO ve BUDO'dan açıklama! Seferler iptal

Kuvvetli yağış sonrası İDO ve BUDO'dan son dakika haberi geldi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla BUDO'nun tüm seferleri, İDO'nun ise bazı seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

İptal edilen seferler

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sibel Ünli neden öldü ekonomik sebeplerden dolayı intihar mı etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik durma noktasında
Erdoğan'dan Ali Babacan tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı bunlar faizciydi
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı! Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım
Hizbullah: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek
İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
ABD Başkanı Trump Irak'tan çekilmek için bir şart koştu!
İstanbul Üniversitesi'nden yemekhane kararı! Aynen eskisi gibi devam
Avrupa Birliğinden İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet
Irak Meclisinden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
Ankara Eskişehir hızlı tren biletleri kaç para 2019 TCDD
Yorumlar