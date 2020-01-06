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İstanbul Üniversitesi'nden yemekhane kararı! Aynen eskisi gibi devam

Öğrencilerin taleplerini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı verdi.

Protestolarla karşılanan yeni düzenlemeyi iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin sitesinde yapılan açıklamada, üniversitenin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı.

"Tasvip etmediğimiz bir noktaya geldi"

Açıklamada öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulandı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

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