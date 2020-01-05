MİT'in yeni binası KALE hizmete açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Ankara Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası 'KALE', 6 Ocak Pazartesi günü hizmete açılıyor.
Alınan bilgiye göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı 6 Ocak Pazartesi yapılacak.
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'KALE'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Temmuz ayında Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.
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Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde, son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı.
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