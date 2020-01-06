ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı! Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer İran herhangi bir ABD varılığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin sonrası Ortadoğu'da tansiyon giderek yükseliyor.

"İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa..."

İran'ın ABD'ye ilişkin açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu medya paylaşımları ABD kongresine bir bildirim niteliği taşıyor. Eğer İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz.