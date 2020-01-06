İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik durma noktasında

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaşmış durumda.

Yağışın 3 gün daha devam etmesi beklenirken Meteoroloji dün fırtına uyarısında bulunmuştu.

Trafik yoğunluğu yüzde 70

Kuvvetli ve aralıksız yağışın etkisiyle sabah 7.30'dan itibaren yüzde 70'e ulaşan trafik, İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Salı gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle: Yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.