ABD-İran gerilimi doları fırlattı! 6 Ocak Pazartesi dolar ve euro

ABD-İran gerilimi sonrası 5.95'ten 5.97'nin üzerine tırmanan dolar, yeni haftaya da 5.9720'den başladı.

2020'nin ilk 2 gününde sakin bir seyir izleyen dolar/TL ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası tırmanışa geçmişti.

5.97 liranın üzerine tırmandı

2 hafta boyunca 5.94-5.95 lira ile dar bantta hareket eden dolar ABD'nin düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesiyle 5.97 liranın üzerine tırmandı.

Dolar 6 Ocak Pazartesi gününe 5.9720'den başladı. Euro ise 6,65 seviyesinden işlem görüyor.

ABD-İran'ın karşılıklı açıklamaları

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak ancak ABD ve İran'ın yapacağı açıklamalar ve atacağı adımlar petrol ve dolar fiyatında dalgalanmalara yol açabilir.

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