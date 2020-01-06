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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, intihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli hakkında twitter hesabından paylaşımda bulundu. Davutoğlu, 'Hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı bu zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, intihar eden İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

"'İletişim Çağı' olduğunu iddia ettiğimiz bir dönemde gencecik bir kızımız kimseye sesini, hislerini, acılarını duyuramadığı için intihar etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin günlerdir iktidardan, çok insani bir konuda, “yemek” meselesinde; biraz anlayış, dikkate alınma, önemsenme talepleri, insanlık onuruna yakışmayan bir şiddetle cevap buldu.

Bu çerçevede her şeyden önce İstanbul Üniversitesi’nin büyük tartışmalara sebep olan yemek düzenlemesi derhal durdurulmalı ve önceki haline geri döndürülmelidir.

Yapılacak hiçbir şey elbette Sibel’i geri getirmeyecek.

Fakat hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı bu zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Sibel Ünli'nin intiharı

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

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