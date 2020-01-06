Selenyum ne işe yarar hangi besinlerde bulunur?

Selenyum nedir, ne işe yarar? Vücudun hücre koruma sisteminin önemli bir parçası olan selenyum eksikliği son yıllarda hızla artıyor. Vücudumuzda 1 mg'den daha az bulunan selenyum deniz ürünleri, karaciğer, böbrek ve diğer etlerde bol miktarda bulunur. İşte selenyum hakkında bilmeniz gerekenler.

Selenyum, vitamin E ile birlikte güçlü bir antioksidan ve hücre koruyucusu olarak çalışır. Özellikle vücudumuzun askerleri olarak anılan glutatyon peroksidaz enziminin yapısında rol alır. Bu nedenle hayati öneme sahiptir. Selenyum, dokuların oksidasyon nedeniyle zarar görmesini engeller. Erken yaşlanmanın önlenmesi üzerine de olumlu etkileri vardır. Erkeklerin selenyuma kadınlardan daha çok ihtiyaç duydukları düşünülür. Erkeklerde bulunan selenyumun yarısı üreme sisteminde bulunur. Vücuttaki selenyum miktarı 1 mg’den azdır.

Selenyum ne işe yarar?

Selenyumun en önemli etkisi antioksidan özelliğidir. Bu özelliği ile kalp krizlerini önlemede de yardımcıdır. Hücrelerin, dolayısıyla dokuların yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Sigara, alkol, okside yağlar, cıva, kadmiyum gibi insanlara zararlı maddelerin etkilerini azaltır. Protein sentezine, büyüme ve gelişmeye yararlıdır. Kan hücrelerinin kromozomlarının zarar görmesini önler. Spermlerin üretimine olumlu etki yapar. Selenyumun en yaygın kullanımı kanser ve kalp hastalıklardan korunma amaçlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve deri sağlığını artırmak amacıyla kullanılabilir.

Selenyum eksikliği neden olur?

Selenyum eksikliği, toprağın selenyum açısından zenginliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Toprakları bu mineral açısından fakir yörelerde selenyumdan zengin yörelere göre meme, akciğer ve kalınbağırsak kanserlerinin sık görülmesi söz konusudur.

Selenyum hangi besinlerde var?

En zengin kaynakları deniz ürünleri, karaciğer, böbrek ve diğer etlerdir. Tahıllar ve tohumlarda da selenyum bulunur fakat bu, bitkinin yetiştiği toprağın selenyum miktarına bağlıdır. Sebzeler ve meyveler iyi kaynaklar değildir.