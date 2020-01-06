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Arteta geldi Mesut Özil yeniden doğdu

Arsenal'de Mikel Arteta'nın göreve gelmesinden sonra Mesut Özil, son üç lig maçına da ilk 11'de başlarken sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra menajerlik görevine eski oyuncusu Mikel Arteta'yı getiren Arsenal'da Mesut Özil sevinci yaşanıyor.

Emery yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, eski takım arkadaşı Arteta ile birlikte yeniden doğdu. ESPN'in haberine göre Mesut Özil, Arteta'nın gelişinden sonra antrenmanlarda en dikkat çekici isim olarak öne çıkıyor.

Yıldız futbolcu yeni hocayla beraber son üç lig maçına da ilk 11'de başlarken sergilediği performansla da geri dönüş sinyalleri vermişti. Uzun zamandır Arsenal'dan ayrılma ihtimali gündemde olan Mesut Özil'in yükselen performansı da iddiaların sonunu getirdi.

Arsenal'de devam edecek
Arteta'nın Mesut Özil'e olan güveni yıldız oyuncunun Londra ekibinde kariyerine devam edeceğinin sinyallerini veriyor. 31 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi 2020-21 sezonu sonunda tamamlanıyor.

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