HABER /  SPOR

Sporting Lizbon Porto'yu geçemedi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Porto'ya 2-1 yenildi.

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.

Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.

Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisine düştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD-İran gerilimi doları fırlattı! 6 Ocak Pazartesi dolar ve euro
İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik durma noktasında
Erdoğan'dan Ali Babacan tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı bunlar faizciydi
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı! Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım
Hizbullah: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'den kaçan 2 PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması
Selenyum ne işe yarar hangi besinlerde bulunur?
6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu?
Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL değerindeki soruda izleyenler ekrana kilitlendi
Yorumlar