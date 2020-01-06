Sporting Lizbon Porto'yu geçemedi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Porto'ya 2-1 yenildi.
Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.
Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.
Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisine düştü.