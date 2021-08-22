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Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi

Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrılan Filenin Sultanları, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

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Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.

İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan Ay-Yıldızlılar farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrılan Filenin Sultanları, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Takımımız gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

Türkiye: 3 - 0 :İsveç

Salon: BT Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Yasemin Güveli, Beliz Başkır)

İsveç: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson (Sjöberg, Hellvig, Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Nilsson)

Setler: 31-29, 25-21, 25-11

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