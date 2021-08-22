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Hamza Mercimek Masterchef 2021 aslen nereli evli mi?

Hamza Mercimek Masterchef 2021 aslen nereli evli mi?

Yarışmanın başından itibaren iddialı tavırları ile öne çıkan Hamza Mercimek Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren isimlerden biri oldu. Aslen Bolu Mengenli olan Masterchef Hamza 25 yaşında ve kardeşi gibi aşçı. Peki Hamza Mercimek kimdir, asıl mesleği nedir? Hamza Mercimek instagram hesabı ise hamzamercimekk

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Aile boyu yemekle uğraştıklarını söyleyen Masterchef Hamza Mercimek yarışmanın öne çıkan, tavırları ile dikkat çeken isimlerinden birisidir. Masterchef 2021'nin ana kadrosunda olan Hamza Mercimek aslen aşçılar diyarı Bolu Mengenli. 

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır.

Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye’de sürdürmektedir.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy’de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.

Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu’nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.

2020’de World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülünü aldı.

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