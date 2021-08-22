BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir aslen nereli evli mi eşi ve kızı kimdir?

Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir aslen nereli evli mi eşi ve kızı kimdir?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren 12. isim Eren Kaşıkçı renkli kişiliği ile merak ediliyor. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Abone ol

MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isim oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

Masterchef Eren Kaşıkçı kizilsakalinmutfag instagram adresini kullanıyor. 

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada’ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada’dan 2021’de MasterChef’e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef’te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı: Tarihin en büyük utanmazlığı ortaya çıktı
İlber Ortaylı: Tarihin en büyük utanmazlığı ortaya çıktı
Batuhan Karadeniz, Iğdırspor ile sözleşme imzaladı
Batuhan Karadeniz, Iğdırspor ile sözleşme imzaladı
Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Dilara Başaran mesleği nedir?
Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Dilara Başaran mesleği nedir?
Şivan Perver'in ağabeyi koronadan öldü
Şivan Perver'in ağabeyi koronadan öldü
Masterchef İbrahim kimdir aslen nereli İbrahim Cingöz kaç yaşında?
Masterchef İbrahim kimdir aslen nereli İbrahim Cingöz kaç yaşında?
Tunahan Ak kimdir nereli yaşı kaç Masterchef Tunahan instagram adresi nedir?
Tunahan Ak kimdir nereli yaşı kaç Masterchef Tunahan instagram adresi nedir?
Bakan Kurum: Giresunlu afetzedelerin konutları bu yılın sonuna kadar teslim edilecek
Bakan Kurum: Giresunlu afetzedelerin konutları bu yılın sonuna kadar teslim edilecek
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
Cemal Enginyurt'un Halk TV çıkışı: Beni çağırmayın önünden geçen dayak yiyor
Cemal Enginyurt'un Halk TV çıkışı: Beni çağırmayın önünden geçen dayak yiyor
Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?
Masterchef Şükrü Özsarı kaç yaşında aslen nereli Masterchef Şükrü yaşı kaç?