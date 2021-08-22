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Masterchef İbrahim kimdir aslen nereli İbrahim Cingöz kaç yaşında?

Masterchef İbrahim kimdir aslen nereli İbrahim Cingöz kaç yaşında?

Masterchef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna giren 4. isim İbrahim Cingözler oldu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Cingözler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İbrahim Cingözler mesleği nedir araştırması başladı.

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asterchef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna giren 4. isim İbrahim Cingözler oldu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Cingözler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İbrahim Cingözler mesleği nedir araştırması başladı. Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum’dan katılıyor.

Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katılmış. Üniversiteye kadar Adana’da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana’da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.
İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.

Yarışmaya Bodrum’un yöresel ürünleriyle hazırladığı ‘Egeden’ isimli yemekle katılan İbrahim eleştiriye açık olduğunu söyledi. Bodrum’da bir işletmede çalışan İbrahim, Marmaris, Türkbükü ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalışmıştır.
Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana’ya götüreceğini söyledi.

İbrahim Cingözler yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaşmıştır. Mutfakta hızlı olduğunu belirten yarışmacı ilk elemelerde yaptığı yemeği daha önce üç defa yapmayı denemiş.

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