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Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin

Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını söyleyerek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan İzmir İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan ve partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

Din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur?

"Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur, ikiniz de akrabasınız. 'Mültecilere bakarım.' diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun."

'Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip'in akrabası'

"Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor."

Seçimlerden önce beni arayıp destek istiyordun!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce kendisini arayıp destek istediğini ifade eden İnce, şimdi afişlerin sökülmesine anlam veremediğini aktardı.

Önümüzdeki yıl içinde kimin bölen olduğu görülecek

Muharrem İnce, CHP'den ayrılma nedenini ve sonraki süreci anlatarak, "Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki yıl içinde kimin gören olduğunu, kimin bölen olduğunu herkes görecek." diye konuştu.

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