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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi

Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi

Google ve Yandex gibi firmalar ile rekabet içinde olan ABD merkezli Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi.

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Navigasyon ve harita konusunda ciddi rakipleri olan Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi. Söz konusu güncelleme ile Siri üzerinden kaza bildirimi yapmak mümkün hale geldi.

Şirketten yapılan açıklamada yeni güncelleme ile Sürücü ve yolcuların dijital asistan Siri üzerinden kaza bildirimi yapabilecekleri bilgisine yer verildi.

Açıklamada 'Bu özellik, sürücülerin ellerini kullanmak zorunda kalmadan yola odaklanmalarını sağlamak için tasarlandı' ifadesi yer aldı.

Bu özelliği kullanabilmek için 'Hey Siri' komutundan sonra aşağıda yer alan cümlelerden birini söylemeniz yeterli:

Kaza/tehlike
İleride kaza var
Yolda bir aksilik var
Kazayı/tehlikeyi/olayı kaldır
Tehlike geçti
Burada artık olay yok
Kaza devam ediyor

Hangi cihazlarda çalışacak?

Söz konusu özellik, iOS 14.5 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone ve CarPlay kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

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