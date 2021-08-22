Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi

Google ve Yandex gibi firmalar ile rekabet içinde olan ABD merkezli Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi.

Abone ol

Navigasyon ve harita konusunda ciddi rakipleri olan Apple, Haritalar uygulamasını güncelledi. Söz konusu güncelleme ile Siri üzerinden kaza bildirimi yapmak mümkün hale geldi.

Şirketten yapılan açıklamada yeni güncelleme ile Sürücü ve yolcuların dijital asistan Siri üzerinden kaza bildirimi yapabilecekleri bilgisine yer verildi.

Açıklamada 'Bu özellik, sürücülerin ellerini kullanmak zorunda kalmadan yola odaklanmalarını sağlamak için tasarlandı' ifadesi yer aldı.

Bu özelliği kullanabilmek için 'Hey Siri' komutundan sonra aşağıda yer alan cümlelerden birini söylemeniz yeterli:

Kaza/tehlike

İleride kaza var

Yolda bir aksilik var

Kazayı/tehlikeyi/olayı kaldır

Tehlike geçti

Burada artık olay yok

Kaza devam ediyor

Hangi cihazlarda çalışacak?

Söz konusu özellik, iOS 14.5 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone ve CarPlay kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.