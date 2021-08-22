BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  SPOR

Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu

Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala'nın genel durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabrice N'Sakala'nın tetkik, gözlem ve değerlendirmesi Gaziantep'te devam etmektedir. Detaylı ilk değerlendirmeler tamamlandığında İstanbul'a transfer edilmesi planlanmaktadır. Oyuncumuzun genel durumu iyi ve bilinci açık durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, saha içinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık 13 ayrı yerden maaş mı alıyor? Bu iddialara cevap geldi
Kızılay Başkanı Kerem Kınık 13 ayrı yerden maaş mı alıyor? Bu iddialara cevap geldi
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 kişi yakalandı!
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 kişi yakalandı!
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp
İngiltere Afganistan'dan 4 bin kişiyi tahliye etti
İngiltere Afganistan'dan 4 bin kişiyi tahliye etti
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan yandı: Yargıtay 150 bin lira ceza kesti
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan yandı: Yargıtay 150 bin lira ceza kesti
Çocuğa inanılmaz taciz! Anne cebinde bulduğu 10 lirayla olayı ortaya çıkardı!
Çocuğa inanılmaz taciz! Anne cebinde bulduğu 10 lirayla olayı ortaya çıkardı!
Emre Mor yeniden Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile anlaştı
Emre Mor yeniden Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile anlaştı
Afganistan'dan Türklerin korku dolu kaçışı! Kurşun yağdırdılar çocuklarımız vardı!
Afganistan'dan Türklerin korku dolu kaçışı! Kurşun yağdırdılar çocuklarımız vardı!