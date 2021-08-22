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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda çalıştırılmak üzere 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı personel alınacağını duyurdu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu. Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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