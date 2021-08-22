Emre Mor yeniden Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile anlaştı

Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun yarı maaşını Süper Lig ekibi ödeyecek.

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İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi ödeyecek.

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist yapmıştı. Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamamıştı.