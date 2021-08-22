Afganistan'da Taliban'dan kaçan kadın ABD kargo uçağında doğum yaptı

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tahliye edilen bir kadının ABD kargo uçağındayken doğum sancıları başladı. Kadın, uçak Almanya'ya indiğinde bebeğini dünyaya getirdi

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Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan özellikle de kadınların kaçışı sürüyor. Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD kargo uçağında doğum yaptı. Pilot, uçuş sırasında doğum sancıları başlayan kadının düşük basınçtan etkilenmemesi için alçaktan uçmaya karar verdi.

Almanya'ya yola çıkınca sancıları başladı

Sky News'da yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri, Kabil'den Ortadoğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçakta yer alan bir hamile yolcunu, uçak Almanya için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığını belirtti.

Pilotun kararı kadının hayatını kurtardı

Düşük hava basıncının doğum sancıları başlayan kadını kötü etkilemesi üzerine pilot, alçaktan uçmaya karar verdi. ABD Hava Kuvvetleri, pilotun alçaktan uçma kararının kadının hayatını kurtardığını belirtti.

Uçak iner inmez doğum yaptı

Almanya'daki hava üssüne inen uçakta sağlık ekipleri gelere kadının bebeği doğurmasına yardım etti. Kadın ve bebeğinin yakın bir hastaneye götürüldüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.