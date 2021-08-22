Mersin'de "Ayşehanım" hasadı başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinin hasadı başladı.Abone ol
Enstitü bünyesinde "Ayşehanım" yer fıstığı tohumunu geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil, Kulak Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde, ürünün kalite ve veriminin yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Çil, aldıkları verimli sonuç doğrultusunda, yerli yer fıstığı çeşidini bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacaklarını belirtti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da yerli tohumların kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.