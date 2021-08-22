BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  EKONOMİ

Mersin'de "Ayşehanım" hasadı başladı

Mersin'de "Ayşehanım" hasadı başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinin hasadı başladı.

Abone ol

Enstitü bünyesinde "Ayşehanım" yer fıstığı tohumunu geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil, Kulak Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde, ürünün kalite ve veriminin yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Çil, aldıkları verimli sonuç doğrultusunda, yerli yer fıstığı çeşidini bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacaklarını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da yerli tohumların kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Zamlar cep yakıyor! Elektrik faturaları aylık 52 lira arttı!
Zamlar cep yakıyor! Elektrik faturaları aylık 52 lira arttı!
Sebastian Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım
Sebastian Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım
Adana'da yakalanan DEAŞ'lıdan canlı bomba yemeği tarifini anlatan videolar çıktı
Adana'da yakalanan DEAŞ'lıdan canlı bomba yemeği tarifini anlatan videolar çıktı
Van'da bebeğin parmağı koptu polis helikopteri yardımıyla hastaneye yetiştirildi
Van'da bebeğin parmağı koptu polis helikopteri yardımıyla hastaneye yetiştirildi
Öğrenim kredisi ve katkı kredisi yapılandırma için son 10 gün
Öğrenim kredisi ve katkı kredisi yapılandırma için son 10 gün
Koronavirüste PCR'a yakalanmayan korkutan varyant alarmı! Yüzde 70 şüpheli!
Koronavirüste PCR'a yakalanmayan korkutan varyant alarmı! Yüzde 70 şüpheli!
Türkiye'de yapay zeka çalışmalarında ilk! Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtılacak
Türkiye'de yapay zeka çalışmalarında ilk! Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtılacak
Fatma Büşra Ayaydın oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Fatma Büşra Ayaydın oynadığı diziler ve filmler hangisi?
Beylikdüzü'nde sitede tesettürlü mayoyla havuz yasağı! Çocuğunun bile yanında duramaz!
Beylikdüzü'nde sitede tesettürlü mayoyla havuz yasağı! Çocuğunun bile yanında duramaz!
Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor
Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor